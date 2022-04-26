Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk taburcu edildi

Yavuz Selim Mahallesi'nde uçurtma uçururken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Şekerci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, çevredeki çoban tarafından kurtarılmıştı.

Ankara Şehir Hastanesinde kafasına ve kulağının arkasına 20 dikiş atılan Burak Şekerci, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şekerci, AA muhabirine, düşen uçurtmasını yakalamaya çalıştığı sırada 6 köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Köpeklerden yarım metre kaçabildiğini dile getiren Şekerci, "Daha sonra çoban ağabey geldi beni kurtardı, ona da teşekkür ederim. Ona da saldırmışlar. Uçurtma uçurduğum sırada yanımda bulunan ağabey geldi, beni eve kadar götürdü. Oradan da hastaneye geldik. Hastanede pansuman yapıp dikiş attılar. Şu an canım yanmıyor." dedi.

Oğlu Burak'ın tedavisiyle ilgili bilgi veren baba Uğur Şekerci de hastanede hemen kuduz ve tetanos aşılarının yapıldığını söyledi.

Genel cerrahın da köpeğin ısırdığı yerlere dikiş attığını anlatan Şekerci, "Kafasının arkasında üç yerde dikiş var, bir de kulağının arkasında dikiş var. Kemikleri görülüyormuş, doktorlar, 'Allah'tan beyninde, kafatasında bir şey yokmuş.' dedi. Bu çocuk, çobanın sayesinde kurtuldu. Çoban olmasa köpekler çocuğun kafasını, gözünü parçalamışlardı." ifadelerini kullandı.

Baba Şekerci, sahipsiz köpeklerin şehrin dışına çıkarılmasını isteyerek, "Biz de hayvanseveriz, çocuğun kendi köpeği de var evde. Tek ricam belediyelerden, bu köpekler toplansın şehir dışına bir yere nakledilsin. Orada bakımı, barınağı yapılsın biz de yardım edelim. Ama şehrin merkezinde olmuyor." diye konuştu.