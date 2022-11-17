Köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi toprağa verildi
Ordu'da, yol kenarındaki çöpleri topladığı sırada köpeklerin saldırısından kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi.
2 çocuk babası Metin Tirkil'in (53) Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınan cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.
Burada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törende, Tirkil'in mesai arkadaşlarının da üzüntülü oldukları gözlendi.
Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mesai arkadaşları Metin Tirkil'i görev şehidi olarak kabul ettiklerini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Güler, bu elim olayların artık son bulmasını temenni ederek, "Bu acı olayın üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Bundan sonra Metin kardeşimizi kalbimizde taşıyacağız." dedi.
Dua edilerek helallik alınmasının ardından Tirkil'in cenazesi, İmam Hatip Camisi avlusuna getirildi.
Metin Tirkil'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ne götürüldü.
Gürpınar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde de kılınan namazın ardından Tirkil'in cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Tirkil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Köpeklerin bakım sorumlusu tutuklandı
Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fabrika ve köpeklerin sahibi A.D. ile köpeklerin bakım sorumlusu E.D. ise adliyeye sevk edildi.
A.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, E.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde yol kenarındaki çöpleri temizleyen Tirkil, bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen 2 köpeğin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kaçtığı sırada A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Tirkil, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü A.K, fabrika ve köpeklerin sahibi A.D. ile köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alınmıştı.
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