Konya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 12:30'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı deprem verilerine göre, Konya'nın Kızılören- Meram ilçesinde deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.