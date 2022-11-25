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Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheliye tutuklama

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.

Yurt Haberleri 25.11.2022, 22:14
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheliye tutuklama

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesine karar verilip sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

2 şüpheli tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

"Olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız"

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çifci, gazetecilere, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından barınağa geldiklerini söyledi.

Olayın ardından, baro olarak suç duyurusunda bulunduklarına değinen Çifci, "Olaya ilişkin gerekli yargılamalar, yargı mercilerince yapılacaktır. Konya Barosu olarak, olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız." dedi.

Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin, hukuki sürecin başlatılabilmesi için yeterli olduğunu vurgulayan Çifci, "Aldığımız bilgilere göre iki gözaltı, idari makamlardan da iki açığa alınma var. Olayın hukuki sürecini takip ederken, başka bir delil olup olmadığını tespit edebilmek için öğle saatlerinde barınağa giriş yaptık. Ancak yeni bir delil elde edemedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi.

"Olayın münferit olduğuna inanıyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Sokak hayvanları ile ilgili bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyorum. Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Konya Büyükşehir Belediyesinin özellikle sokak hayvanları ile ilgili yaptığı işleri gölgeleyemez. Bu konuda çok önemli işler başardık. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var, bunları hızla gidereceğiz."

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu anımsatarak, hayvanlarla ilgili yürütülen projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını altını çizdi.

"Sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır"

Barınakta ameliyathane, röntgen cihazları ve laboratuvarın yer aldığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da veterinerlik fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Bunları birinin zorlamasıyla dayatmasıyla yapmadık. Bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya, bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. Yaratılan her şeyi Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
#Konya #Barınak #hayvan
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