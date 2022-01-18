Konya-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kar yağışının etkili olduğu Konya-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yurt Haberleri 18.01.2022, 22:04
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı, belediye ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı etkili oluyor.
İlçe çıkışındaki kontrol noktasında konuşlanan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin vermiyor.
Ekipler, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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