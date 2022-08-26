Kocaeli'de yüklü miktarda etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Polis ekipleri Körfez ilçesindeki bir araçta yaptığı aramada, 5 ve birer litrelik şişelere doldurulmuş halde 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıl