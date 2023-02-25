Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan, yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, ay başında bölgeye yağan karın erimeye başlamasıyla yüzde 16'lardan yüzde 27'ye çıktı.

Geçen yıl şubatın son döneminde maksimum seviyeye yaklaşan baraj gölünde, şimdilerde ise havzayı besleyen bir kolda köprü ve su kemerleri kalıntısı görünüyor.

Öte yandan, Yuvacık Barajı'nın havzasına, Sapanca Gölü'nden su takviyesine devam ediliyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, beklenen karın ay başında geldiğini ancak sonrasında yağmur yağmadığını söyledi.

Gelecek günlerde yağmur beklediklerini ifade eden Sağlık, "Şu anda baraj, beklentimizin çok daha altında. O nedenle de halkımızın çok bilinçli su tüketmesi lazım. Tasarrufa dikkat etmek lazım." diye konuştu.