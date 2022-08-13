Kocaeli'deki yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yurt Haberleri 13.08.2022, 18:27
Hacı Halim Mahallesi'nde atıl durumdaki fabrikaya ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, bahçede bulunan bazı ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında binada hasar oluştu, bazı ağaçlar zarar gördü.
Yangının neden çıktığına ilişkin incelemeler sürüyor.
Kaynak: AA
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