Kocaeli'de sanayi tesisinde yangın çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 24.10.2022, 17:16
TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.
Kaynak: AA
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