Kocaeli'de orman yangını
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yurt Haberleri 14.08.2022, 17:02
4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.
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