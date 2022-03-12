Kocaeli'de kar yağmaya devam ediyor
Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.
Yurt Haberleri 12.03.2022, 23:52
Kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Karlı ve buzlu yollarda trafik kazaları meydana geldi.
Trafik polisleri ve jandarma, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.
Kara yolları ekipleri, trafik polislerince yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapılması için uyarılıyor.
Öte yandan, kent meydanında toplanan birçok kişi kar topu oynadı, bazılarının da kar üstünde horon tepmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Alışveriş merkezlerinin önlerinde ve otobüs duraklarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kapanmaması için çalışıyor.
Kaynak: AA
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kısa sürelü kar yağışı
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