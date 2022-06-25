Kocaeli'de fabrika yangını
İtfaiye ekiplerinin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği alevler fabrikada hasara yol açtı.
Yurt Haberleri 25.06.2022, 13:37
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tepecik Mahallesi Ölmezler Sokak'ta su kaydırakları ve havuz üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri, ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ettikleri alevleri söndürdü.
Yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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