Kocaeli'de fabrika yangını

Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.