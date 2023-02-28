Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yurt Haberleri 28.02.2023, 00:30
Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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