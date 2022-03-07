Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Yurt Haberleri 07.03.2022, 01:35
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziler Mahallesi 1756 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmandaki Ahmet Azizoğlu'na ait çatı dubleks dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında parmağından yaralanan bir itfaiye çalışanı, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA
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