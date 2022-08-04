Kızılırmak'ta balıklar ölüyor
Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekiplerini harekete geçirdi.
Yurt Haberleri 04.08.2022, 18:12
Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.
Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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