Kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenlendiler
KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.
Yurt Haberleri 19.08.2022, 23:59
Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi'nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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