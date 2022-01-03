Kazada hayatını kaybeden antrenör toprağa verildi
Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden güreş antrenörü İbrahim Halil Kay, Batman'da toprağa verildi.
Amasya'da, Batman Petrolspor Kulübü kafilesini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi ve güreş antrenörü İbrahim Halil Kay'ın cenazesi Batman'da toprağa verildi.
Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüsün dün Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrilmesi sonucu kafileden 16 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren antrenör Kay'ın cenazesi, kente getirildi.
Kay için Mehmet Emin Terece Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'in yanı sıra Batman Petrolspor Kulübü yöneticileri, sporcular, Kay'ın yetiştirdiği öğrenciler, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.
Kılınan namazın ardından Kay'ın cenazesi Tilmerç Mezarlığı'nda defnedildi.
Amasya'da Batman Petrolspor Kulübü kafilesini taşıyan minibüsün dün devrilmesi sonucu güreş antrenörü İbrahim Halil Kay hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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