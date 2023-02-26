Kayseri'den Elbistan'a giden gönüllü 128 berber, depremzedelere hizmet ediyor

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ve İncesu Belediyesinin organize ettiği 128 gönüllü berber, Elbistan'a giderek depremzedelere destek verdi.

Berberler üzerine "Kuaför" yazdıkları çadırlarda ücret almadan yaklaşık bin depremzedenin saçını kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bütün olduğunu ve depremin yaralarını sarmaya çalıştığını belirtti.

Yardımlaşmanın önemini vurgulayan Alparslan, "Acı hepimizin acısı. Kayserili berberler olarak böyle bir yerde olmamamız mümkün değildi. Tüm arkadaşlarımız canı gönülden buraya geldi. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.