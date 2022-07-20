Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 20.07.2022, 01:39
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.T. ve İ.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 333 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve sahte para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ekipler U.Y'nin merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda 27 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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