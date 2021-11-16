Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Yurt Haberleri 16.11.2021, 07:35 16.11.2021, 08:01
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşmakta güçlük yaşadı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 100 dönüme yakın arazi zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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