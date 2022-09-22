Kayseri'de sağanak

Kent genelinde akşamüstü başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ndeki ahırlarda su baskını nedeniyle hasar oluştu.

Özellikle Erkilet Bulvarı'nda biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.