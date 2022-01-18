Kayseri'de korkutan deprem
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi saat 02:28'de 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Yurt Haberleri 18.01.2022, 09:04
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
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