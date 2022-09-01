Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 01.09.2022, 17:17
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıyı Melikgazi ilçesinde yakaladı.
Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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