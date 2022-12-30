Kayseri'de bir apartmanda yangın çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yurt Haberleri 30.12.2022, 01:49
Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu-1 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında depo olarak kullanılan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA
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