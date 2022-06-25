Kastamonu'da iki ilçeyi birbirine bağlayan geçici köprü zarar gördü
Kastamonu'da şiddetli yağış sonucu Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan geçici menfez köprüler zarar gördü.
Yurt Haberleri 25.06.2022, 19:42 25.06.2022, 20:47
Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Azdavay Derelitekke mevkisinde, Şehriban Çayı üzerinde bulunan ve yenisi yapılmak üzere bir süre önce yıkılan köprünün yerine ulaşım, menfezlerden oluşturulan geçici köprüyle sağlanıyordu.
Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu menfezler zarar gördü, yol ulaşıma kapandı. İki ilçeye ulaşım, tali yol olarak kullanılan Azdavay Sabuncu ve Valay köyleri üzerinden sağlanıyor.
Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, sürücüleri tali yola yönlendiriyor. Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
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