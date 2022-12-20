Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken sis de görüş mesafesini düşürüyor.
Yurt Haberleri 20.12.2022, 21:13
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.
Küre Dağları'nın yüksek bölgelerinde de dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Isırganlık ve Esentepe mevkisinde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.
Bölgede zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kaynak: AA
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