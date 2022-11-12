Kastamonu'daki Kadı Nasrullah Camii avlusuna Atatürk posteri asıldı
Kastamonu'da bulunan Kadı Nasrullah Camii avlusuna Mustafa Kemal fotoğrafının bulunduğu poster asıldı.
Yurt Haberleri 12.11.2022, 21:30
Kastamonu'da bulunan Kadı Nasrullah Camii avlusuna Mustafa Kemal fotoğrafının bulunduğu poster asıldı.
10 Kasım'da Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü sebebiyle MHP'li Kastamonu Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.
Kastamonu şehir merkezindeki tarihi camide düzenlenen etkinlik öncesinde, cami avlusuna Mustafa Kemal posteri ve Türk bayrağı asıldı.
Etkinlikte Kastamonu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Metin Ekici de yer aldı.
Ekici etkinlikte dua ederken, Hz. Muhammed'e ve Mustafa Kemal'e dua içerisinde yer verdi.
Kaynak: Mepa News
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