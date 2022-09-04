Kastamonu'da zarar tespiti yapılıyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün kuvvetli yağışın ardından ev, iş yeri, tarım alanı, altyapı ve araçların zarar gördüğüne işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışlar sonucunda il merkezinde kısa süreliğine kapanan kavşak ve yolların açılması başta olmak üzere su basan ev, iş yeri, depo, garaj gibi yerlerden su tahliyesi işlemlerine gece boyunca devam edilmiştir. Gün ağarmasıyla birlikte ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları hızlı bir şekilde bina, iş yeri ve konutlarda meydana gelen yapı ve altyapı hasarları, ev, iş yeri, taşıt ve tarım alanlarında meydana gelen zararlara ilişkin saha tespitlerine başlamıştır. Tüm Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."