Kastamonu'da sis: Görüş mesafesi iyice düştü
Kastamonu'da, kent merkezi ile Tosya ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Yurt Haberleri 01.01.2023, 19:31
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler merkezden ilçelere ulaşımı sağlayan kara yollarında ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Sürücüler D-100 kara yolunun Tosya ilçesinden geçen bölümlerinde de sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yolda tedbir aldı.
Ekipler, sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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