Kastamonu'da 2 katlı evde yangın çıktı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.
Yurt Haberleri 13.03.2022, 23:15
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Balçıkhisar köyünde Mehmet Çobanoğlu'na ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Samatlar Orman İşletme ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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