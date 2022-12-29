Kaş açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03'te meydana gelen depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine uzaklığı 35,63 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 31,85 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.