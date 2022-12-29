Kaş açıklarında deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 29.12.2022, 17:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03'te meydana gelen depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine uzaklığı 35,63 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 31,85 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Brentford
|17
|23
|10. Fulham
|16
|22
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. Everton
|16
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Barcelona
|14
|37
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|15
|13
|17. Espanyol
|14
|12
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4