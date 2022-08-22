Kartal sahilde denize giren vatandaşlar el bombasıyla karşılaştı
Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından etkisiz hale getirilecek.
Yurt Haberleri 22.08.2022, 00:18
Alınan bilgilere göre, sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sahile güvenlik kordonu çekerek, vatandaşları buradan uzaklaştırdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ihbarın doğru olduğunu belirledikten sonra el bombasının yerini fotoğrafladı.
Olay yerine sevk edilen SAS komandolarının çalışması sonucunda bombanın etkisiz hale getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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