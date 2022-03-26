Kars ve Ardahan'daki köylerin yolları açıldı
Kars ve Ardahan'da 49 köy yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Yurt Haberleri 26.03.2022, 00:21 26.03.2022, 00:28
Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ardahan ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, kapanan 6 köy yolunu, iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise akşam tipinin etkisini artırmasıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
Öte yandan, köy yollarında kalan 9 araç, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Kars
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolunun 43'ü açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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