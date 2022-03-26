Kars ve Ardahan'daki köylerin yolları açıldı

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu, iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise akşam tipinin etkisini artırmasıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, köy yollarında kalan 9 araç, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolunun 43'ü açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.