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Kars'ta su baskını

Kars’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber karların erimesi su baskınlarına neden oldu.

Yurt Haberleri 04.04.2022, 23:50
Kars'ta su baskını

Kars'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla hızla eriyen karlar, su baskınlarına neden oldu, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kent genelinde iki gündür havaların ani ısınması sonucu karlar eridi. Aydınlıkevler Mahallesi içinden geçen su kanalının eriyen kar sularıyla dolup taşması sebebiyle mahalledeki 15 ev ile bazı ahırları su bastı.

Vatandaşların su basan evlerinde mahsur kalması üzerine mahalleye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yükselen sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, bölgeye sevk edilen ekiplerce iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Bu kişilerden bazıları ekiplerin desteğiyle geceyi geçirmeleri için Öğretmenevi'ne yerleştirildi, bazıları da akrabalarının evine gitti.

Bazı vatandaşların evlerinden çıkmakta güçlük çektiği olayda bazı vatandaşlar da kısmen suyla dolan evlerinden ayrılmadı.

Mahallenin büyük bölümünün sular altında kalması sebebiyle okuldan dönen bazı öğrenciler de evlerine giremedi.

Evlerinden ayrılmak istemeyen vatandaşların ikna edilmesi için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla su dolan bazı ahırlardaki hayvanlar da tahliye edildi.

Olası taşkınlara hazırlıklı olan ekipler taşkınlara anında müdahale etti

Kars AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, karların erimesiyle gün içerisinde suyun giderek arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıda tüm kurumlar olası taşkınlara karşı bilgilendirilmişti. Bugün için bir hazırlığımız vardı ama beklenmedik şekilde çok fazla kar suyu gelmeye başladı. Hassas olan bölgelerimiz vardı, gün içerisinde kontrol ettik, suyun giderek artış gösterdiğini gördük. Bu civarda evlerinde mahsur kalanlar, kendi imkanlarıyla çıkanlar oldu, geriye kalanları da biz tahliye ettik, bir kısmını misafir ediyoruz, bir kısmını da akrabalarının yanına yerleştirdik."

"Vatandaşlardan risk olan yerleri tahliye etmelerini rica ediyoruz"

Ayğan, devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini anlatarak, "İl Özel idaresi, Kars Belediyesi, DSi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü gibi tüm birimler, Vali Türker Öksüz'ün koordinesinde görevlerimizi yürütmekteyiz. Can ve mal kaybı açısından olumsuzluk yaşanmadı, yaşanmaması için de gerekli önlemleri alıyoruz. Sabaha kadar burada durumu takip edeceğiz. Vatandaşlardan özellikle yetkililerin vereceği talimatlara uymalarını, risk olan yerleri tahliye etmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

Tahliye edilen vatandaşlara sahip çıktıklarını dile getiren Ayğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan bir kısmını Öğretmenevi'ne tahliye ettik. Tahliye ettiğimiz 30'a yakın vatandaşımızdan bazıları da akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Kurtardıklarımızın içerisinde yaşlı ve hastalarımız vardı. Bu vatandaşlarımıza yiyecek ile yakacak ihtiyacı olanlara kömür ulaştırdık. Amacımız can ve mal kaybını önlemek sonrasında zarar tespitleri yapılacak."

Evini su basan vatandaşlardan Sevdakar Yıldız da mahallelerinde her yıl benzer sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Bu yıl ki suyun önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu belirten Yıldız, "Çocukları tek tek okuldan getirerek komşulara bıraktım, eve gidemiyoruz, evdekiler de orada mahsur kalmışlar." dedi.

Ekiplerin bölgedeki tedbirleri ve tahliye çalışmaları sürüyor

Vatandaşlardan Sezgin Dağdelen de 35-40 hayvanının ahırda mahsur kaldığını aktararak AFAD ve DSİ ekiplerince kurtarma çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

Bölgede tedbir alan polis, İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi, Karayolları, DSİ ve AFAD ekipleri, bazı vatandaşlar ile su dolan Dağdelen'e ait ahırdaki hayvanları tahliye etme ile su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
#kars #su baskını
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