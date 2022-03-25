Kars-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kısmen kapanan Kars-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Yurt Haberleri 25.03.2022, 01:31
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yağışlar nedeniyle Kağızman-Kars kara yolunun 36. kilometresinde meydana gelen heyelan yüzünden dik yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.
Jandarma ekiplerince önlem alınan ve kısmen kapatılan söz konusu yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde temizlenerek, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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