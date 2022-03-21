Karlıova'da kar küreme ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle kapanan yolların açılması için tüm ekipler seferber oldu.
Yoğun yağışın ardından kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Karlıova ilçesinde kar küreme ekipleri, yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu mahalle ve köy yolları sürekli açık tutuluyor.
Kar temizleme çalışmasında belediye ekiplerine, Karayolları, İlçe Özel İdare ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek veriyor.
Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, ekiplerin kar küreme konusunda dayanışma içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"21 Mart'tayız, halen iki metre kar var. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bazen köy yollarına yardıma gidiyoruz, yolda kalan araçlara yardıma gidiyoruz. Bugün de biz yoğunuz, Karayolları, Özel İdare ile jandarma ekipleri kar küremede bizlere destek çıkıyor."
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