Kargo kolisinde 26 bin uyuşturucu hap bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen kolide 26 bin uyuşturucu hap ele bulundu.
Yurt Haberleri 24.12.2022, 23:19
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçede uyuşturucu olabileceği değerlendirilen şüpheli kargo gönderilerinde arama yapıldı.
Aramada, kargoya verilen bir koliye konulan yeşil, pembe ve turuncu renklerdeki 5 kutuda toplam ağırlığı 7 kilo 800 gram olan 26 bin ecstasy hap bulundu.
Uyuşturucu hapları kargoya veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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