Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı.



İlçeye bağlı Karatavuk köyü Kordon Sırtı mevkisindeki evine yürüyerek gitmek için yola çıkan Z.K, kar nedeniyle mahsur kaldığı gerekçesiyle 112 Acil çağrı merkezini aradı.



İhbar üzerine Düzce Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.



Ekipler, arazi araçlarıyla ve yaya olarak yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından vatandaşın bulunduğu mevkiye ulaştı.



Ekipler tarafından kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.