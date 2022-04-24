Karamürsel denizinde kirlilik
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde görülen kirlilik vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.
Yurt Haberleri 24.04.2022, 19:35
Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi.
Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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