Karadeniz Sahil Yolu'na kaya düştü
Karadeniz Sahil Yolu'na Artvin'in Hopa ilçesi mevkiinde kaya düştü. Ulaşım bir süre aksarken yol 20 dakika sonra ulaşıma açıldı.
Yurt Haberleri 06.02.2022, 00:54
Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Liman köyü mevkisinde yamaçtan kaya parçaları kara yoluna düştü.
Kara yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaya düşmesi anı, kara yolu üzerindeki MOBESE kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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