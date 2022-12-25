Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek Yaylası ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.