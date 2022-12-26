Karabük'te hurda deposunda yangın çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yurt Haberleri 26.12.2022, 18:24
Sanayi Sitesi'nde Kadir S'ye ait hurda malzemelerin toplandığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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