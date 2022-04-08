Karabük'te dereler taştı, köprü çöktü
Karabük'te sağanak sonucu bazı tarım arazilerini su basarken Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde köprü çöktü.
Karabük'te sağanağın ardından oluşan selde, Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde köprü çöktü, Eskipazar ilçesinde tarım arazilerini su bastı.
Bölgede dün akşam başlayan ve aralıklara devam eden sağanaktan ötürü bazı dereler taştı.
Karın da erimesiyle etkisini artıran sel, Ovaçalış köyünden geçen derenin üzerinde bulunan ve geçen yıl oluşan selde çöken Arnavut Köprüsü'nün yerine menfezler konularak yapılan köprüyü yıktı.
Köprünün çökmesi sonucu Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı.
Köye gelen Kaymakam Büşra Güneş, köprünün olduğu bölgede inceleme yaptı.
Öte yandan Eskipazar ilçesi Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları su altında kaldı.
Yetkililerin inceleme yaptığı alanda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
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