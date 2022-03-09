Kar ve sis Bolu Dağı'nı etkisi altına aldı

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Sisin de etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.