Kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

Bitlis'te sabah okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 minibüsteki 20 öğrenci, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında öğrencileri taşıyan 2 minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, minibüslerde mahsur kalan 20 öğrenciyi kurtardı.

Ekipler, minibüslere zincir takarak yola devam edebilmelerini sağladı.