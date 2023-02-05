Kar, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde etkili oluyor
Kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde çeşitli olumsuzluklara neden oluyor.
Yurt Haberleri 05.02.2023, 18:10
Körfez kesimi Sevindikli mevkisinde aniden bastıran yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan İzmit'in yüksek kesimlerinden Umuttepe'de de aralıklı kar yağışı sürüyor.
Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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