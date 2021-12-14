Kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da yapay karlamayla beraber kar kalınlığı 35 cm'ye ulaştı.
Yurt Haberleri 14.12.2021, 17:58
Ankara ve İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı.
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
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