Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
Kütahya'nın Gediz ilçesi sınırları içinde bulunan Murat Dağı Kar yağışıyla beyaza büründü.
Yurt Haberleri 20.12.2021, 19:05
Kütahya'daki Murat Dağı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu. Gediz ilçesindeki dağda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan da görüntülendi.
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.
Kaynak: AA
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