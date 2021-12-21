Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Muğla'nın yüksek kesimlerinde beyazlara bürünürken kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bildirildi.
Yurt Haberleri 21.12.2021, 18:00
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüye büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar, bölgeye giderek mangal yapıp kar topu oynadı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede, kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.
Öte yandan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ilçe belediye ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.
Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.
Kaynak: AA
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