Kar 20 santimetreyi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.