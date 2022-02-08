Kar 20 santimetreyi geçecek
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısında bulunurken yüksek yerlerde yer yer 20 santimetreyi aşan kar yağışı gerçekleşeceği bildirildi.
Yurt Haberleri 08.02.2022, 17:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli yağmur
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|6. Fenerbahçe
|24
|37
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|37
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|37
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|21
|36
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|34
|8. Adanaspor
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|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
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|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
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|27
|12. Keçiörengücü
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|27
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|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
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|O
|P
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|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
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|21
|36
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|20
|36
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|21
|34
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|22
|30
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|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
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|21
|22
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|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
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|23
|53
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|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
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|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
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|24
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|22
|23
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|23
|18
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|23
|17
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|22
|11